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Son dakika: MSB'den açıklaması

Son dakika haberine göre Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda yapacakların celp ve sevk işlemlerinin ileri tarihe ertelendiği belirtildi.

  • Güncel
  • 17.03.2020 22:45
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 22:51
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MSB'den bedelli askerlik açıklaması

Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda yapacakların celp ve sevk işlemlerinin ileri tarihe ertelendiği belirtildi. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan'a kadar tatil edildi.

Müdürlüğün duyurusu şöyle:

1. 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Millî Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır.

2. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir

3. Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci Maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

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