Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Ertelenebilir

Koronavirüse karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde alınan tedbirlere de değinen MSB, karargah ve birlik nizamiyelerine vücut ısılarını ölçen termal kameraların yerleştirildiğini kaydetti. Askeri kaynaklar, silah altına alınacak bedelli asker, er-erbaşların birliklerine katılım tarihlerinde ise herhangi bir ertelemenin olmayacağını duyurdu. Askeri kaynaklar ulusal ve uluslararası yapılması planlanan tatbikatlarla ilgili de "Erteleme yoluna gidebiliriz" yorumunu yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından son gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenlendi. MSB Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop ve askeri kaynaklar özetle şunları söyledi:

GÖRÜŞMELER BUGÜN TAMAMLANIYOR

- 5 Mart'ta Moskova'da imzalanan mutabakatla, Astana ve Soçi Mutabakatlarında belirtilen hususlar saklı kalarak, temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetler, 6 Mart saat 00:01'den itibaren durdurulmuştur. Rusya'da varılan mutabakatla ülkemizin sınırları rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getirilmiş, bölgede istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlanarak sivillerin korunması için önemli bir adım atılmıştır. Mutabakat kapsamında Rusya Federasyonu askeri heyeti 10 Mart'da Ankara'ya gelmiş, yapılan görüşmelerde M4 karayolunun kuzeyinde 6 km ve güneyinde 6 km derinliğinde tesis edilecek güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller ile 15 Mart'da başlaması planlanan Türk-Rus ortak devriyelerinin esasları ele alınmıştır. Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir.

İDLİB'DE ATEŞKES İHLALLERİ AZALDI

- Türk-Rus Ortak devriyesi pazar günü yapılacak. Hazırlık ve planlamalar sürüyor. Ateşkese genel olarak taraflar uyum gösteriyor. Ancak küçük gruplar tarafından bazı ateşkes ihlalleri oldu. Bu ihlaller ateşkesi bozacak seviyede değil, ihlallerin azalarak devam ettiğini söyleyebiliriz.

Bölgeden çıkmayan radikallere ne olacak?

- 5 Mart Mutabakatının ardından İdlib'deki TSK gözlem noktalarına yönelik herhangi bir saldırı olmadı. Gözlem noktalarına yönelik takviye ve ikmal sorunumuz yok. Gözlem noktlarımızdan ağır silahları çekme ya da gözlem noktalarından çekilme gibi bir durum söz konusu değil. Eğer bir saldırı olursa, karşılığı en ağır şekilde verilecektir.

- M4 ve çevresinde çekilmeyeceklerini açıklayan radikal unsurlara karşı bir şey yapılacak mı?: Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, ateşkese uymayan taraflara gerekenin yapılacağını vurgulamıştı. Ateşkesin devamı için gereken neyse yapılacak.

- Bahar Kalkanı Harekâtıyla birlikte 3 binden fazla vatandaşımız Askerlik Şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın müracaatları her türlü takdire şayandır.

KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

- Milli Savunma Bakanlığı olarak koronavirüse karşı tüm personelin özellikle de harekât bölgelerinde görev yapan birliklerimizin söz konusu salgından etkilenmemeleri için her türlü tedbir alınmaktadır. Virüsün İran'da yaygın olarak görülmesi ile birlikte, 22 Şubat tarihinden itibaren sınırımızda görev alan Hudut birliklerinin, yasadışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlenmiş ve hudut birliklerimizin yeterli sayıda koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edilmesini sağlanmıştır.

- Tüm personelin seyahat maksatlı yurtdışı izinleri geçici bir süre için ertelenmiştir. Aileleri tarafından bizlere emanet edilmiş askeri öğrenci ve yükümlü Erbaş/Erlerimizin hafta sonu izinleri, bir süre için durdurulmuş, bu süreçte evlatlarımızın moral ve motivasyonunu arttırıcı ilave tedbirler alınmıştır.

KARARGAHLARA TERMAL KAMERALI ÖNLEM

- Milletimizin teveccüh gösterdiği and içme ve mezuniyet törenlerimize önümüzdeki dönemde bir süre için misafir kabul edilmeyecektir. Misafir Askeri Öğrencilerin ülkelerinden dönüşlerinde sağlık kontrollerinden geçirilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır.

- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargâhları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir.

- Silah altına alınacak erlerin sevk ve birliklerine katılım tarihinde herhangi bir erteleme durumu yoktur. Planlandığı şekilde alımlar devam etmektedir. Korovirüs sebebiyle faaliyetlerimize ara veremeyiz. Duruma göre ilave tedbirler alınacaktır.

"TATBİKATLAR ERTELENEBİLİR"

- Birliklerine yeni katılacak askerler ayrı koğuşlarda tutulacak mı?

Corona virüs öncesinde de genel olarak, er-erbaş sağlık muayaneleri geçmişten beri yapılmaktadır. İzine ayrılan personelin, tekrar iş başı yapmadan önce gerekli muayaneden geçerilmektedir. Rutin sağlık kontrolleri devam etmektedir.



- NATO ve diger ülkelerle başta olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası yapılması planlanan tatbikatlar iptal edilecek mi?: Değerlendiriliyor. Duruma göre, tatbikatları erteleme yoluna gidebiliriz.

SIZMAYA ÇALIŞAN TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

- Barış Pınarı Bölgesi'nde 605 meskûn mahal teröristlerden arındırılmış, 4 bin 219 km²'lik alanda kontrol sağlanmıştır. Son bir ay içerisinde yaklaşık 50 taciz/saldırı gerçekleşmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiştir.

- Barış Pınarı bölgesi güneyinden son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40 PKK/YPG'li terörist tespit edilmiş, toplamda son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

- 22 Ekim 2019 tarihli Soçi mutabakatı kapsamında Rusya Federasyonu ile müşterek icra edilen devriyelere devam edilmektedir. En son 12 Mart tarihinde olmak üzere bugüne kadar toplam 34 devriye icra edilmiştir.

- Son bir ay içerisinde; Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37 PKK/YPG'li terörist, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir.

LİBYA'DA HAFTER SALDIRILARI SÜRÜYOR

- Libya'da Hafter güçlerinin özellikle Mitiga Havaalanını hedef alan topçu ve füze atışları devam etmektedir. Bölgedeki gelişmeler yakinen takip edilmektedir.

- Terörle mücadele harekâtı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde taarruz anlayışıyla aralıksız sürdürülen operasyonlarda, son bir ay içerisinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

FETÖ İLE MÜCADELE

FETÖ ile mücadelede; 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar; toplam 19 bin 75 personel TSK'dan ihraç edilmiştir. 5 bin 183 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir. OHAL'in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile 4 bin 38 personel ihraç edilmiştir.