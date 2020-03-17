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Son dakika: trafiğinde koronavirüs etkisi! Caddeler bomboş kaldı

Son dakika haberi... 'de koronavirüs vakalarının peş peşe açıklanmasının ardından tedbir amaçlı alınan kararlardan dolayı 'da sokaklar ve caddeler bomboş kaldı. Trafikteki boşluk, 'nin anlık haritasına yansıdı.

  • Güncel
  • 17.03.2020 15:25
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 15:31
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İstanbul trafiğinde koronavirüs etkisi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yönelik önlemler her gün daha da sıkılaştırılıyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine koronavirüs konulu genelge göndererek sinema, kafeterya, kahvehane gibi alanların faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağını bildirdi.

GECE İTİBARIYLA YASAK BAŞLADI
Kararın ardından tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları gibi birçok bireysel ve toplu olarak kullanılan eğlence alanları, dün gece 00:00 itibarıyla kapatıldı.

İSTANBUL'DA İNANILMAZ GÖRÜNTÜ
Bu tedbir, her zaman yüzde 70-80 dolaylarında olan trafiğini de etkiledi. Megakent'te tüm yollar boş kaldı.

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