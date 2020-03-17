Son dakika: Başkan Erdoğan zirve öncesi Vahdettin Köşkü'ne geçti

Başkan Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geçti. Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı bir telekonferans gerçekleştirecek. Telekonferansta koronavirüs konusunun da ele alınacağı öğrenildi.