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Son dakika: Başkan Erdoğan zirve öncesi Vahdettin Köşkü'ne geçti

Son dakika haberi... Başkan , Macron, ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yapacağı telekonferans öncesi 'ne geçti.

  • Güncel
  • 17.03.2020 15:10
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 15:30
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Erdoğan zirve öncesi Vahdettin Köşkü'ne geçti

Başkan Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, 'ne geçti. Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde Emmanuel Macron, Angela ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı bir telekonferans gerçekleştirecek. Telekonferansta koronavirüs konusunun da ele alınacağı öğrenildi.

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