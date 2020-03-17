Son dakika: İki yolcunun karantina otobüsünden indirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.
Başsavcılık, Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından harekete geçti.
Başsavcılık, "karantina tedbirlerine aykırı davranılması" suçundan soruşturma başlattı.
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