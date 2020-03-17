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Son dakika: İki yolcunun karantina otobüsünden indirilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

  • Güncel
  • 18.03.2020 00:39
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 00:50
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İki yolcunun indirilmesiyle ilgili flaş gelişme

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından harekete geçti.

Başsavcılık, "karantina tedbirlerine aykırı davranılması" suçundan soruşturma başlattı.

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