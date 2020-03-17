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Son dakika: Bakan Gül'den o yolcularla ilgili flaş açıklama: Hukuk gerekeni yapacaktır

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül 'dan gelen ve otobüsten polisler tarafından indirilen yolcularla ilgili Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Gül, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır." dedi.

  • Güncel
  • 18.03.2020 00:30
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 00:50
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Bakan Gül'den o yolcularla ilgili flaş açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Paris'ten gelen yolcuların bulunduğu karantina otobüsünden iki kişinin indirilmesine ilişkin, "hukuk gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.


Kanun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Bakan Gül, olayın takipçisi olduklarını kaydetti.

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