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Bakan Gül açıkladı: lar 'a kadar izinli sayılacak

Son dakika haberine göre, , "Adliyelerdeki meslektaşlarımızın, ilk aşamada 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık" dedi.

  • Güncel
  • 17.03.2020 20:16
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 20:16
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Stajyer avukatlar o tarihe kadar izinli sayılacak

, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık" dedi.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adliyelerdeki stajyer avukat meslektaşlarımızın, ilk aşamada 30 Mart 2020 tarihine kadar izinli olmalarını, ayrıca bu sürenin stajlarından sayılmasını kararlaştırdık. Arkadaşlarımızın, evlerinde yapacakları okuma ve çalışmalarla bu süreci iyi değerlendireceklerine inanıyorum" ifadelerini yer verdi.



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