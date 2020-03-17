Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Dede Musa Baştürk, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Evinde bulunduğu sırada rahatsızlanan Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Baştürk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Dede Musa Baştürk'ün, 31 Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Espiye Kaymakamlığı görevine atandığı öğrenildi.
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