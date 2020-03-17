Bugünkü
Takvim

Son dakika: 'un Espiye ilçesi Kaymakamı hayatını kaybetti

'un Espiye ilçesi Kaymakamı , geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Dede Musa Baştürk'ün, 31Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile görevine atandığı öğrenildi.

  • Güncel
  • 17.03.2020 23:14
  •  - 
  • Son Güncelleme: 17.03.2020 23:14
ABONE OL
Espiye Kaymakamı hayatını kaybetti

'un Espiye ilçesi Kaymakamı , geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Evinde bulunduğu sırada rahatsızlanan Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Baştürk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Dede Musa Baştürk'ün, 31 Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile görevine atandığı öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Dede Musa Baştürk hayatını kaybetti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri