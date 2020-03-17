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Son dakika: 'den flaş koronavirüs (Kovid-19) kararı: Seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama

Son dakika heri! AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.

  • Güncel
  • 17.03.2020 22:30
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 22:34
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