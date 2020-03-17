Son dakika: AB'den flaş koronavirüs (Kovid-19) kararı: Seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama
Son dakika haberi! AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.
Güncel
17.03.2020 22:30
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Son Güncelleme: 17.03.2020 22:34
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AB liderleri, üçüncü ülke vatandaşlarının AB üyesi ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları "gerekli olmayan" seyahatlerine 30 günlük geçici kısıtlama getiren düzenlemeyi onayladı.
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