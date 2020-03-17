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'daki roketli saldırıda yaralanan gümrük personeli şehit oldu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak 'nda 2 martta gerçekleşen hain saldırıda yaralanan ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

  • Güncel
  • 17.03.2020 22:21
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 22:21
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Alçak saldırıda yaralanmıştı: Acı haber geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak 'nda 2 martta gerçekleşen hain saldırıda yaralanan ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ağrı'da gümrük personellerine yönelik saldırıda şehit sayısının arttığını belirtti.

Gümrük teşkilatına başsağlığı dileklerini ileten Pekcan, şunları kaydetti:

"Gürbulak'ta gerçekleşen hain saldırıda yaralanan Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcımız Ramazan Turan'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

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