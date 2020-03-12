Son dakika: Belçika'da flaş koronavirüs (Kovid-19) kararı: Okullar 3 Nisan'a kadar tatil edildi

Son dakika haberine göre, Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu. Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu. Ayrıntılar geliyor... Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıkladı: Kovid-19 nedeniyle tüm okullar yeni bir emre kadar kapatıldı
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