Koronavirüs tedbirleri sürüyor! Almanya'dan gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştirildi

Otobüslerdeki şoförlerin ve görevlilerin özel kıyafet giydiği görüldü. Gelen yolcular otobüslerden sırayla indirilerek ve valizlerini alarak yurda giriş yaptı. İnen yolcular arasında bir bebeğin, çocukların ve engelli bir vatandaşın da olduğu görüldü.