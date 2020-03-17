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Koronavirüs tedbirleri sürüyor! Almanya'dan gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştirildi
Koronavirüs tedbirleri sürüyor! Almanya'dan gelen vatandaşlar karantina için yurtlara yerleştirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getirildi. Almanya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular karantina kapsamında yurtlara yerleştirildi.
17.03.2020 19:04
- Son Güncelleme: 17.03.2020 19:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulduğu 9 Avrupa ülkesinde, iş ve akraba ziyareti ile öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getirildi. Almanya'dan İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular karantina kapsamında yurtlara yerleştirildi.
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Saat 14.15 sıralarında Münih'ten İstanbul Havalimanı'na gelen ilk uçağın yolcuları, üç otobüsle karantina için hazırlanan Küçükçekmece'deki Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi.
Otobüslerdeki şoförlerin ve görevlilerin özel kıyafet giydiği görüldü. Gelen yolcular otobüslerden sırayla indirilerek ve valizlerini alarak yurda giriş yaptı. İnen yolcular arasında bir bebeğin, çocukların ve engelli bir vatandaşın da olduğu görüldü.
Görevliler, otobüsten inen maskesiz yolculara maske dağıttı.
Yurdun bulunduğu sokakta ise emniyet ekipleri bariyerlerle yolu kapatarak ve nöbet tutarak güvenlik önlemi aldı.