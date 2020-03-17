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Son dakika haberi... 'daki kritik koronavirüs toplantısının yeri ve saati belli oldu!

Son dakika... 'ın başkanlık edeceği koronavirüs toplantısının yarın 14.00'de 'nde yapılacağı belirtildi.

  • Güncel
  • 17.03.2020 17:25
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  • Son Güncelleme: 18.03.2020 02:50
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Kritik korona toplantısının detayları belli oldu

'ın başkanlık edeceği koronavirüsle mücadele toplantısı yarın saat 14'te 'nde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadelede yeni önlemleri açıklaması bekleniyor.

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