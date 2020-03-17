Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği koronavirüsle mücadele toplantısı yarın saat 14'te Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadelede yeni önlemleri açıklaması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği koronavirüsle mücadele toplantısı yarın saat 14'te Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsle mücadelede yeni önlemleri açıklaması bekleniyor.
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