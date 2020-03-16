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Son dakika: Terör örgütü 'da çözülme sürüyor! Teslim oldular

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde örgütten kaçan /'li 2 teröristin Şırnak'ta teslim olduklarını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.

  • Güncel
  • 16.03.2020 12:06
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 12:09
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Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular

Irak'ın kuzeyinde örgütten kaçan /'li 2 teröristin Şırnak'ta teslim olduklarını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.

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