Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde örgütten kaçan PKK/YPG'li 2 teröristin Şırnak'ta teslim olduklarını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hudut karakolumuza teslim oldu." denildi.

Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak/Silopi'deki hudut karakolumuza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/gtTanth0JC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 16, 2020