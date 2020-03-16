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Son dakika: 'ya darbe üstüne darbe! 11 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli , Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan /'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • Güncel
  • 16.03.2020 10:57
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 10:59
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Bakanlık açıkladı: PKK'ya darbe üstüne darbe

Milli , Harekât bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 /'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, icra edilen operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

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