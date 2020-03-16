Sosyal medya ve bazı WhatsApp grupları üzerinden yayılan ve koronavirüs genelgesi olduğu iddia edilen bir belge ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Sağlık Bakanlığı imza, kaşe ve logoları kullanılarak hazırlanan ve sözde tedbirlerin bulunduğu belgenin "Gerçek dışı" olduğunu söyleyen Koca, belgenin bazı odaklar tarafından "panik yaratacağı bilerek uydurulduğunu" söyledi.

Koca'nın sahte belge açıklaması:

Sosyal medya ve Whatsapp'tan yayılan "GİZLİ" belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR.

Sosyal medya ve Whatsapp'tan yayılan "GİZLİ" belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR. pic.twitter.com/JX14WEFz6f — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020

İŞTE O SAHTE BELGE



FETÖ/PKK'NIN MONTAJ BELGELİ OYUNU

Koronavirüs salgını nedeniyle halkı panik ve korku içerisine sokmaya çalışan bazı FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplar, montaj belge ile sosyal medya üzerinden operasyona başladı. FETÖ'cü ve PKK'lı hesaplardan yapılan paylaşımlarla gerçek olmayan genelge ile panik yaratılırken, Türkiye'nin büyük bir kaosa sürüklenmesi amaçlandı.



GEREKLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur sosyal medyayı yalan ve Bakanlık adına, bakanlık mühür, kaşe ve logolarıyla üretilmiş sahte evraklarla karşı dikkatli olmaya çağırdı ve bu kişilerle ilgili işlemlerin başlatıldığını belirtti. Sahte belgeyi ifşa ettiği son dakika açıklamasında Cesur "Bu belge sahte, bu haber yalan. Kesinlikle itibar etmeyiniz. Hesabın kapatılması için Twitter nezdinde gerekli işlem başlatıldı, sizler de lütfen şikayet ediniz" ifadelerini kullanan Cesur vatandaşın Koronavirüs konusundaki hassasiyetini istismar eden bu hesaplar ve sahipleri için gerekli çalışmaların başlatıldığını ilan etti.

Bu belge sahte, bu haber yalan. Kesinlikle itibar etmeyiniz. Hesabın kapatılması için Twitter nezdinde gerekli işlem başlatıldı, sizler de lütfen şikayet ediniz. https://t.co/GksLegtwaE — ismail cesur (@icesur) March 16, 2020

BAKANLIK TAKİPTE

Ayrıca İçişleri Bakanlığı Corona virüsü tesbirleri kapsamında sosyal medya, haber, basın yayın organları üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik girişim, sahte belge ve paylaşımlarla olumsuz sonuçlara neden olabilecek durumlara karşı takipte olunacağını ve işlem yapılacağını belirtti.