Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'de saat 15.35'te merkez üssü Sumbas ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde de hissedildi.

Öte yandan, son 3 gündür Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde merkez üssü Gafarlı ve Yeşilyayla olan en büyüğü 4.1 büyüklüğünde olan 7 ayrı deprem kaydedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.03.16 15:35:34 37.5450 36.0550 5.0 -.- 3.6 3.9 YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.03.16 13:38:30 38.3758 39.1360 8.2 -.- 1.7 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.16 13:35:51 40.5287 30.7262 5.3 -.- 1.9 -.- BOZTEPE-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

2020.03.16 13:10:12 38.3718 39.0127 12.3 -.- 2.1 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.16 12:56:32 38.1972 38.7637 16.2 -.- 1.5 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.16 12:34:49 37.8370 29.1745 0.0 -.- 1.7 -.- KOCADERE-(DENIZLI) İlksel

2020.03.16 12:29:20 37.5563 29.3430 1.7 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel

2020.03.16 12:29:12 38.3980 38.8745 4.9 -.- 1.5 -.- YAYLANLI-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2020.03.16 12:05:00 35.1967 27.0090 5.0 -.- 3.2 3.6 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.03.16 11:56:08 39.1072 27.7955 4.7 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.16 11:37:40 38.3972 39.1342 5.0 -.- 2.6 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.16 09:52:44 37.7090 29.1265 0.0 -.- 1.4 -.- KARATAS-(DENIZLI) İlksel

2020.03.16 09:15:37 37.2222 27.8962 0.0 -.- 1.5 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.03.16 09:05:19 38.3777 39.1922 3.4 -.- 0.8 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.16 08:38:34 38.4208 39.2352 7.9 -.- 1.4 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.16 08:25:23 39.0277 27.8520 6.1 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.16 08:18:33 38.9622 27.8147 9.6 -.- 2.5 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.16 08:04:39 37.7850 29.1377 0.0 -.- 1.6 -.- DENIZLI (DENIZLI) İlksel

2020.03.16 08:00:55 37.7553 29.1093 0.0 -.- 1.6 -.- DENIZLI İlksel

2020.03.16 07:24:18 38.4670 39.2790 9.6 -.- 1.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.16 06:29:43 37.3760 37.0160 5.4 -.- 2.4 -.- KUMCATI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.03.16 05:37:18 39.0908 27.8220 9.5 -.- 1.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.16 05:35:27 36.5205 28.2310 6.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.03.16 04:53:20 35.0375 27.0482 2.5 -.- 4.3 4.6 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel