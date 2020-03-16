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? nelerdir? nü etkiliyor mu?

? Fransa’dan yapılan açıklama ilaç kullanan vatandaşları korkuttu. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ibuprofen içeren ilaçların enfeksiyonu ağırlaştırdığı açıklaması yaptı. Bu ifadenin ardından nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. nü etkiliyor mu? İbuprofen, bir non steroidal antienflamatuar ilaç etken maddesidir. Artrit, primer dismenore, grip semptomlarını azaltmak için ve ağrı kesici olarak kullanılır.

  • Güncel
  • 16.03.2020 15:50
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 15:50
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Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar nelerdir?

Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Dünya genelinde etkisini sürdüren ve her geçen gün ağırlaşan bir tablonun ortaya çıkmasına neden olan Corona virüsü hakkında önemli bir açıklama geldi. Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, ibuprofen içeren ilaçların enfeksiyonu ağırlaştırdığını ifade etti. Bu açıklamanın ardından Ibuprofen içeren ilaçlar nelerdir sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Ibuprofen Corona virüsünü etkiliyor mu? İşte yanıtı…

IBUPROFEN NEDİR?

İbuprofen, bir non steroidal antienflamatuar ilaç etken maddesidir. Artrit, primer dismenore, grip semptomlarını azaltmak için ve ağrı kesici olarak kullanılır.

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