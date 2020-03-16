CHP'de kurultaya koronavirüs engeli

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 28-29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan kurultay koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA
Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayın koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiğini açıkladı.
Öztrak "MYK tüm kongre ve kurultayımızı ileri bir tarihe erteledi. Kurultayımızın ne zaman yapılacağı henuz belli değildir." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.