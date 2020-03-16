CHP'de kurultaya koronavirüs engeli

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 28-29 Mart 2020 tarihinde yapılması planlanan kurultay koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.





CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 28-29 Mart'ta yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayın koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendiğini açıkladı.



Öztrak "MYK tüm kongre ve kurultayımızı ileri bir tarihe erteledi. Kurultayımızın ne zaman yapılacağı henuz belli değildir." dedi.