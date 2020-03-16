Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiğini duyurdu.
Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Sürücü kursları sınavları ertelendi
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığından, sürücü kursları sınavlarının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.
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