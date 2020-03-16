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Son dakika: açıkladı: Sürücü kursları ları ertelendi

Son dakika haberi... ndan, sürücü kursları larının mart sonuna kadar ertelendiği bildirildi.

  • Güncel
  • 16.03.2020 12:52
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 13:22
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