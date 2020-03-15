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yüzünden karantinada kalan li isimden flaş uyarı: Türklere önerim...

'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı esir alan yeni tip 'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vakasının 6'ya yükseldiğini açıklayarak vatandaşları korunma yöntemleri konusunda bir kez daha uyardı. Çin ve Türkiye’deki deneyimlerini, salgın döneminde neler yapılması gerektiğini anlatan Çin Medya Grubu Türkiye muhabiri , "Çay içmeyi seven Türklere önerim de; biraz bekleyin, şu aşamada kalabalığa gitmeyin, evde ailenizle çay için, koronavirüs vakası sıfır olduktan sonra rahatlıkla dışarda keyif alabilirsiniz" önerisinde bulundu.

  • Güncel
  • 15.03.2020 08:33
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 08:38
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Bahar Bayramı için 8 Ocak'ta gittiği Çin'de bir ay kalan Çin Medya Grubu Türkiye muhabiri Ma Yuyao, 9 Şubat'ta döndüğünde Türkiye'de 14 gün karantinada kaldı. Ma Yuyao, Çin ve Türkiye'deki deneyimlerini, salgın döneminde neler yapılması gerektiğini şöyle anlattı:

"Salgının en ciddi olduğu sürede Çin'deydim. Salgının yayılmasını engellemek için sıkı önlemlerin alınmasına özen göstermeliyiz. Panik olmaya gerek yok ama ciddiye almalıyız. Çin'de salgının ilk başlandığında hep anneme söylüyordum: 'Anne, durum çok ciddi, gerekmedikçe dışarı çıkma, çıkmak zorunda kalırsan maske tak!' Annem 'Ne gerek var? Çok abartıyorsun' deyip maske takmadan dışarı çıkıyordu.

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