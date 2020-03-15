Bahar Bayramı için 8 Ocak'ta gittiği Çin'de bir ay kalan Çin Medya Grubu Türkiye muhabiri Ma Yuyao, 9 Şubat'ta döndüğünde Türkiye'de 14 gün karantinada kaldı. Ma Yuyao, Çin ve Türkiye'deki deneyimlerini, salgın döneminde neler yapılması gerektiğini şöyle anlattı:

"Salgının en ciddi olduğu sürede Çin'deydim. Salgının yayılmasını engellemek için sıkı önlemlerin alınmasına özen göstermeliyiz. Panik olmaya gerek yok ama ciddiye almalıyız. Çin'de salgının ilk başlandığında hep anneme söylüyordum: 'Anne, durum çok ciddi, gerekmedikçe dışarı çıkma, çıkmak zorunda kalırsan maske tak!' Annem 'Ne gerek var? Çok abartıyorsun' deyip maske takmadan dışarı çıkıyordu.