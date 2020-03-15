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'den flaş koronavirüs kararı! 9 ülkeye seferler durdurulacak!

İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ’ye de sıçrayan yeni tip koronavirüs için önlemlerini artıran Türk Havayolları, başta olmak üzere 9 Avrupa ülkesine gerçekleştirdiği seferlerini tarihi itibariyle tamamen durduracaklarını açıkladı.

  • Güncel
  • 15.03.2020 12:30
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 12:34
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THY'den flaş koronavirüs kararı!

Konuyla ilgili olarak Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerimizi 18 Mart 2020'den 17 Nisan 2020'ye kadar durdurma kararı almış bulunmaktayız. 14-17 Mart tarihleri arasında bu ülkeler çıkışlı seferlerimizde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet verilecektir. Bu uçuşlarla Türkiye'ye gelen yolcular 14 gün karantina şartıyla ülkeye kabul edilebilecektir" denildi.

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