Hırsızlar koronavirüsü fırsat bildi! Maske takıp otobüslerde...

Başkentte 4 maskeli yankesici yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs duraklarında 4'erli grup şeklinde yarım daire çizerek vatandaşları sıkıştıran ve vatandaşın cebindeki telefonu çalan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.