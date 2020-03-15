Hırsızlar koronavirüsü fırsat bildi! Maske takıp otobüslerde...
Koronavirüs salgınını fırsat bilen hırsızlar, tanınmamak için maske takarak yankesicilik yaptı. 4'erli gruplar halinde otobüs duraklarında vatandaşları sıkıştırarak ceplerindeki telefonları çalan şüpheliler yakalandı.
15.03.2020 11:26
- Son Güncelleme: 15.03.2020 11:38
Başkentte 4 maskeli yankesici yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs duraklarında 4'erli grup şeklinde yarım daire çizerek vatandaşları sıkıştıran ve vatandaşın cebindeki telefonu çalan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.
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