Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşların karantinaya alınma süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, "1800 kişi misafir ediyoruz, 1700 kişiyi bekliyoruz." dedi.
Şahin, "Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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