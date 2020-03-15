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Son dakika: Ankara Valisi Şahin'den umre dönüşü ya alınan vatandaşlarla ilgili önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşların ya alınma süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, "1800 kişi misafir ediyoruz, 1700 kişiyi bekliyoruz." dedi.

  • Güncel
  • 15.03.2020 16:46
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 16:51
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Ankara Valisi Şahin'den önemli açıklamalar

Ankara Valisi Vasip Şahin, umreden dönen vatandaşların ya alınma süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, "1800 kişi misafir ediyoruz, 1700 kişiyi bekliyoruz." dedi.

Şahin, "Vatandaşlarımızın karantinaya alınması onların hasta olduğu anlamına gelmiyor. En ufak bir riski bertaraf etme amacı taşıyor. Semptom gösteren vatandaşlarımızı hastanemize gönderdik." dedi.

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