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'nün babası dönüşü hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Gazeteci 'nün babası emekli imam , dönüşü bu sabah İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan evinde hayatını kaybetti. Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nin emekli imamlarından olan Elönü'nün umre dönüşü hayatını kaybetmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlattı. Başlatılan inceleme kapsamında aile üyelerinin de takibe alındığı öğrenildi.

  • Güncel
  • 15.03.2020 17:02
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 17:10
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Esra Elönü'nün babası umre dönüşü hayatını kaybetti

Gazeteci 'nün emekli imam olan 62 yaşındaki babası , dönüşü Gaziosmanpaşa'da bulunan evinde hayatını kaybetti. Elönü'nün umre dönüşü hayatını kaybetmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlatırken, aile üyelerinin de takibe alındığı öğrenildi.

ESRA ELÖNÜ ÖLÜM HABERİNİ DUYURDU
Esra Elönü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada babasının ölüm haberini doğrularken, testinin ise negatif çıktığını söyledi. Elönü, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı Umreden döndüğü gece kaybettik . Rabbimin inşirahı için da ediyorum . Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum . Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" dedi.

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