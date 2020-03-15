Gazeteci Esra Elönü'nün emekli imam olan 62 yaşındaki babası Şaban Elönü, umre dönüşü Gaziosmanpaşa'da bulunan evinde hayatını kaybetti. Elönü'nün umre dönüşü hayatını kaybetmesi nedeniyle Sağlık Bakanlığı yetkilileri inceleme başlatırken, aile üyelerinin de takibe alındığı öğrenildi.

ESRA ELÖNÜ ÖLÜM HABERİNİ DUYURDU

Esra Elönü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada babasının ölüm haberini doğrularken, koronavirüs testinin ise negatif çıktığını söyledi. Elönü, "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Babamı Umreden döndüğü gece kaybettik . Rabbimin inşirahı için da ediyorum . Umre dönüşü olduğu için dostlarımdan Koranavirüs şüphesiyle ilgili çok soru alıyorum . Yapılan testlerin sonucu Negatiftir. Ölüm sebebi için Adli Tıp raporu bekliyorum" dedi.