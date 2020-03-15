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tedbirleri artıyor! Hepsi kapatıldı...

Son dakika haberine göre alınan (corona virüs) tedbirleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin ziyaretlere kapatıldığını açıkladı.

  • Güncel
  • 15.03.2020 16:01
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  • Son Güncelleme: 15.03.2020 16:05
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Koronavirüs tedbirleri artıyor! Hepsi kapatıldı...

, tedbirleri kapsamında bakanlığa bağlı tüm kütüphanelerin 30 Mart'a kadar okuyucu hizmetlerine kapatıldığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir" denildi.

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