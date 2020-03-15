Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında AVM çalışma saatleri değişti. Yeni AVM çalışma saatleri nedir? AVM'ler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Koronavirüs nedeniyle sosyal etkinlikler de azalmaya başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri değişti. Böylelikle kalabalığın azaltılması ve virüsün yayılma hızının düşürülmesi planlanıyor. Peki, AVM çalışma saatleri nedir? İşte yanıtı… Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanıyor. Toplantılar, davetler, yürüyüş etkinlikleri iptal edildi. Okulların bir haftaık ara tatili öne çekilirken, 1 hafta da uzaktan eğitim uygulanacak.

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