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'lere Coronavirüs engeli! İşte AVM açılış kapanış saatleri

'de 6 kişide görülen Koronavirüs (Coronavirüs) nedeniyle önlemler peş peşe alınıyor. Okulların tatil edilmesi, maçların seyircisiz oynanması, iş hayatında evden çalışma formüllerinin yanı sıra çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Gelen son dakia haberine göre, Türkiye'deki alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri koronavirüs önlemleri kapsamında değiştirildi. Yeni AVM çalışma saatleri nedir? AVM'ler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Tüm alışveriş merkezlerinde dezenfektasyon çalışmalarından, çalışanlara maske tedariğine kadar birçok önlem alınacak. Belirli süreler arasında hizmet verecek olan AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri merak ediliyor.

  • Güncel
  • 15.03.2020 10:21
  •  - 
  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:33
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AVM'lere Coronavirüs engeli! İşte AVM açılış kapanış saatleri

Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında AVM çalışma saatleri değişti. Yeni AVM çalışma saatleri nedir? AVM'ler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Koronavirüs nedeniyle sosyal etkinlikler de azalmaya başladı. Yeni düzenlemeyle birlikte AVM'lerin açılış ve kapanış saatleri değişti. Böylelikle kalabalığın azaltılması ve virüsün yayılma hızının düşürülmesi planlanıyor. Peki, AVM çalışma saatleri nedir? İşte yanıtı… Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında maçlar seyircisiz oynanıyor. Toplantılar, davetler, yürüyüş etkinlikleri iptal edildi. Okulların bir haftaık ara tatili öne çekilirken, 1 hafta da uzaktan eğitim uygulanacak.

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