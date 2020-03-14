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Yarın ''den 21 bin kişi 'ye geliyor! İşte alınan koronavirüs önlemleri

Dünyada koronavirüs kabusu hızla yayılırken,  de tespit edilen 5 vakanın ardından teyakkuza geçmiş durumda. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemler her geçen gün genişliyor. Koronavirüsle ilgili her gelişme merakla, yakından takip ediliyor. Yarın 21 bin kişi ziyaretinden dönüş yapacak. bu konuda da çalışmalarına hız verdi.  Peki alınan tedbirler neler? Yanıtı haberimizde.

  • Güncel
  • 14.03.2020 15:11
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 15:14
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Yarın 'Umre'den 21 bin kişi Türkiye'ye geliyor!

'in Wuhan kentinde patlak veren ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı sert önlemlerle şu ana kadar korunmayı başardı. Ülkede ölümlü vaka görülmezken, tespit edilen vaka sayısı birbiri ile ilintili 5 kişi olarak duyuruldu. Olağanüstü toplantılar ve Bilim Kurulu'nun çalışmaları ile her geçen dakika yeni bir önlem kararı alınırken, yurt dışından dönenlere 14 gün karantina uyarısı yapılıyor. Birçok ülke ile uçuşlar durdurulurken, yarın den 21 bin kişi Türkiye'ye dönecek. Umre ziyaretçileri için önlemler alınmaya devam ediyor. İşte alınacak önlemler.

KORONAVİRÜS BELİRTİSİ OLANLAR GELECEK Mİ?
Habertürk'ün haberine göre; 'Umrede bulunan vatandaşlarımız için sağlık personelinin olduğu boş uçaklar gönderilecek. Orada kontrolleri yapılacak. Ateş vs. gibi belirtiler gösterenler uçakta ayrı bölüme alınacak.

Yolculuk boyunca ateş kontrolleri sürecek. Hastalık belirtisi olanlar havaalanından sağlık kuruluşlarına götürülecek. Herhangi bir bulgu göstermeyenlere 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri anlatılıp broşürler verilecek ve iletişim bilgileri alınacak.'

Yolculuk boyunca ateş kontrolleri sürecek. Hastalık belirtisi olanlar havaalanından sağlık kuruluşlarına götürülecek. Herhangi bir bulgu göstermeyenlere 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri anlatılıp broşürler verilecek ve iletişim bilgileri alınacak.'

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