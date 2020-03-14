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Kovid-19 ile ilgili 'e bir haftada 4 bin 415 başvuru yapıldı

İletişim Başkanı , "Son bir hafta içerisinde salgın (Kovid-19) ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda 'e 4 bin 415 başvuru geldi." dedi.

  • Güncel
  • 14.03.2020 15:00
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 15:00
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Bir haftada 4 bin 415 korona başvurusu

İletişim Başkanı , son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili 'e 4 bin 415 başvuru geldiğini bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını nedeniyle CİMER'e gelen başvurulara ilişkin bilgi verdi.

Fahrettin Altun, "Küresel sorun haline gelen Kovid-19 salgını sonrası duyarlı vatandaşlarımızdan son bir hafta içerisinde salgın ile ilgili tüm kamu kurumlarımızın görev ve yetkisini ilgilendiren konularda CİMER'e 4 bin 415 başvuru gelmiştir." ifadesini kullandı.

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