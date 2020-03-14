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Son dakika: 'da koronavirüs (Kovid-19) bilançosu artıyor: Ölü sayısı 1441'e yükseldi

Son dakika haberine göre, 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi

  • Güncel
  • 14.03.2020 20:11
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 20:11
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