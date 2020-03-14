Son dakika haberine göre, İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi Ayrıntılar geliyor... İtalya'da koronavirüs krizi derinleşiyor! Uçak trafiğinde büyük düşüş
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