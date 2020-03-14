Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın yapılacak bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yarın saat 08.00, 09.30, 13.00, 16.00 ve 18.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.







Ayrıca 13.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 10.30, 13.00, 15.30, 18.30 ve 20.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle yapılamayacak.