Bugünkü
Takvim

Son dakika: Başkan Erdoğan, ile görüştü

Son dakika haberine göre, Başkan , ile telefonda görüştü. Görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı. Erdoğan'ın Türkiye’nin KKTC’ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade ettiği bildirildi.

  • Güncel
  • 14.03.2020 22:45
  •  - 
  • Son Güncelleme: 14.03.2020 22:51
ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Başkan , ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Tatar görüşmesinde, koronavirüsle mücadelede iş birliği yapılabilecek hususlar ele alındı.


HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ
Başkan Erdoğan, görüşmede Tatar'a bu süreçte Türkiye'nin KKTC'ye gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile görüştü
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri