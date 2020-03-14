AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.
AK Parti'den yapılan duyuruda, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
AK Parti'den yapılan duyuruda, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
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