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duyurdu: Saldırı hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 /’li terörist ile bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 14.03.2020 13:42
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 13:48
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PKK'ya ağır darbe! Saldırı hazırlığındaki teröristler...
bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 /'li terörist ile bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli 'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından düzenlenen başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi" denildi.

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