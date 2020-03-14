Alışveriş Merkezi ve Yatırımcılar Derneği: AVM'ler saat 12.00 - 20.00 arasında açık olacak. AVM'lerdeki çocuk oyun alanları kapatılacak ve dezenfekte edilecek.
Son dakika: AVM'lerde koronavirüs önlemi
Son dakika haberi... Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından önlemler sıkılaştırılmaya devam ediyor. Buna göre, alışveriş merkezleri 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olacak.
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