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Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş koronavirüs açıklaması

Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs önlemlerine ve son lere ilişkin açıklamalarda bulundu. , "Belediyelerimiz koronavirüsün yayılmasını önlemek için gerekli adımları atacak. Çöpler daha sık toplanacak. Şehirlerimizi bu süreç içerisinde daha temiz hale getireceğiz." dedi.

  • Güncel
  • 13.03.2020 16:54
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 16:58
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Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Belediyelerimiz koronavirüsün yayılmasını önlemek için gerekli adımları atacak. Çöpler daha sık toplanacak. Şehirlerimizi bu süreç içerisinde daha temiz hale getireceğiz.

ELAZIĞ DEPREMİ
Erzurum'da yaşanan in ardından yapılması planlanan 4 bin 500 konutun ihalesi yakında yapılacak. Sürsürü mahallesinde 6 ayda konutları teslim edeceğiz.

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