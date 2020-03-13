Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş koronavirüs açıklaması

Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Belediyelerimiz koronavirüsün yayılmasını önlemek için gerekli adımları atacak. Çöpler daha sık toplanacak. Şehirlerimizi bu süreç içerisinde daha temiz hale getireceğiz.
ELAZIĞ DEPREMİ
Erzurum'da yaşanan depremin ardından yapılması planlanan 4 bin 500 konutun ihalesi yakında yapılacak. Sürsürü mahallesinde 6 ayda konutları teslim edeceğiz.
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