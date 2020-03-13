Son dakika: AK Parti'den flaş koronavirüs kararı!

AK Parti Grup Başkanlığı koronavirüs salgınının ardından alınan tedbirler kapsamında bu haftaki grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Bu hafta grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır." denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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