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Son dakika: AK Parti'den flaş koronavirüs kararı!

Son dakika haberi... AK Parti Grup Başkanlığı koronavirüs salgınının ardından alınan tedbirler kapsamında bu haftaki grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

  • Güncel
  • 13.03.2020 11:26
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 11:27
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AK Parti'den flaş koronavirüs kararı

AK Parti Grup Başkanlığı koronavirüs salgınının ardından alınan tedbirler kapsamında bu haftaki grup toplantısının yapılmayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Bu hafta grup toplantımız yapılmayacaktır. İkinci bir karara kadar grup toplantılarımıza ziyaretçi alınmayacaktır." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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