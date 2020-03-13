Bugünkü
Takvim

Son dakika: Dünya koronavirüs alarmında! 'den bir kararı daha!

İlk olarak Çün'de ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip öümcül koronavirüs dünyayı esir aldı. 'da tüm ticari faaliyetler durduruldu. , Slovakya ve 'da ilan edildi. 'de okullar tatil edildi. Gelen son dakika haberine göre, bir OHAL kararı da Virginia'dan geldi. ABD'nin Virginia eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilan edilirken, Maryland'de okullarda eğitime iki hafta süre ile ara verildi.

  • Güncel
  • 13.03.2020 07:56
  •  - 
  • Son Güncelleme: 13.03.2020 07:58
ABONE OL
ABD'den bir OHAL kararı daha!

Küresel çapta endişelere yol açan Kovid-19 vakaların 1000'i aştığı 'de başkent Washington DC'nin komşuları olan Maryland ve Virginia'da da yeni önlemler alınıyor.

Virginia Valisi Ralph Northam, yaptığı basın toplantısında eyaletteki virüs vakalarının sayısının 17'yi bulduğunu belirterek ilan etti.

Kamu çalışanlarının Virginia dışına seyahatlerinin ve bazı konferansların iptal edildiğini belirten Northam, okulların tatil edilip edilmeyeceği tercihini ise eyalet içindeki yönetim birimlerine bıraktıklarını kaydetti.

MARYLAND EYALETİNDE VAKA SAYISI 12 OLDU OKULLAR TATİL EDİLDİ
5 Mart'ta Kovid-19 nedeniyle acil durum ilan edilen Maryland'in Valisi Larry Hogan, bugün yaptığı basın toplantısında eyaletteki vaka sayısının 12'yi bulduğunu belirtti.

Hogan, eyaletteki okulların pazartesiden itibaren 2 hafta süre ile tatil edildiğini duyurdu. 250 katılımcının üstündeki etkinliklerin iptal edildiğini açıklayan Hogan, Baltimore Limanındaki yolcu gemisi terminalinin de kapatıldığını bildirdi.

Öte yandan başkent Washington DC yakınlarında, Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi de yaptığı açıklamada, merkezde yer alan camideki cuma namazlarının ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, Montessori okulu, hafta sonu okulu, spor merkezi, hamam ve merkezdeki diğer bütün etkinliklerin de ikinci bir açıklamaya kadar iptal edildiğinin altı çizildi.

Yine merkezde yer alan DCA restoranın 18 Mart'a kadar kapalı olacağı kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Dünya koronavirüs alarmında! ABD'den bir OHAL kararı daha!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri