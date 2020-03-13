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İşte dakika dakika gündemi: Gözler 17.30'a çevrildi

Türkiye'de vakasının ikiye yükselmesinin ardından vatandaşlar salgınla ilgili yeni gelişmeleri merakla takip ediyor. Bakan Koca sabah saatlerinde koronavirüslü vaka sayısının ikiye yükseldiğini duyururken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yaptığı açıklamada, "İkinci vaka kontrol altında, rehavet ve panik yok" ifadelerini kullandı. Koronavirüs ise ikinci kez bir araya geldi. Bilim Kurulu'nun toplantısı saat 10.30'da başlarken 17.30'da açıklama yapılması bekleniyor.

  • Güncel
  • 13.03.2020 16:18
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 16:57
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İşte dakika dakika koronavirüs gündemi

Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada vaka sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu. Koca açıklamasında, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." dedi.

İşte dakika dakika Türkiye'de koronavirüs ile ilgili tüm gelişmeler...

GÖZLER 17.30'A DÖNDÜ
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak.

Bilkent Yerleşkesinde saat 10.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sürüyor.

Toplantının ardından Koca, Gül ve Turan 17.30'da ortak basın açıklaması yapacak.

16:50: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, corona virüs önlemleriyle ilgili olarak " Çöpler daha sık aralıklarla toplanacak.Kirlilik gören çevre ihbar hattını arayabilir." dedi.

SINAVLAR ERTELENDİ
16:07: Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.
15:40: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 altın kuralı yeniden paylaştı.

BİR TATİL HABERİ DAHA
14.17: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir."
14.15: MEB tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında ülke genelinde bu hafta sonu yapılacak dersler iptal edildi.
12.25: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi. Selçuk, "Gün boyunca yayın olacak, yayınların hangi saati hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için belirlendi" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ VAKANIN SON DURUMU
12.20: Bilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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