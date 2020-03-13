Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı tehdit eden koronavirüs Türkiye'ye de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabah saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada vaka sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu. Koca açıklamasında, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın, tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." dedi.

İşte dakika dakika Türkiye'de koronavirüs ile ilgili tüm gelişmeler...

GÖZLER 17.30'A DÖNDÜ

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak.

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde saat 10.30'da başlayan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sürüyor.

Toplantının ardından Koca, Gül ve Turan 17.30'da ortak basın açıklaması yapacak.

16:50: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, corona virüs önlemleriyle ilgili olarak " Çöpler daha sık aralıklarla toplanacak.Kirlilik gören çevre ihbar hattını arayabilir." dedi.

SINAVLAR ERTELENDİ

16:07: Milli Eğitim Bakanlığı, 21-22 Mart'ta yapılacak açık öğretim kurumları sınavlarını erteleme kararı aldı.

15:40: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 altın kuralı yeniden paylaştı.



RETWEET edin, Koronavirüsten korunmanın 14 Kuralı yayılsın. pic.twitter.com/Dl8kT6jQJJ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2020

BİR TATİL HABERİ DAHA

14.17: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız iki hafta süreyle tatil edilmiştir."

14.15: MEB tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları kapsamında ülke genelinde bu hafta sonu yapılacak dersler iptal edildi.

12.25: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bu mesele bir tatil meselesi değil. Küresel ölçekli bir probleme karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili bir konu bu." dedi. Selçuk, "Gün boyunca yayın olacak, yayınların hangi saati hangi sınıf seviyesindeki öğrenciler için belirlendi" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ VAKANIN SON DURUMU

12.20: Bilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.