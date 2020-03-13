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Son dakika: Sızma girişiminde bulunan 2 /'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Bakanlığı, Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 /'li terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • Güncel
  • 13.03.2020 16:09
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 16:09
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Sızma girişimindeki teröristler etkisiz hale getirildi
Bakanlığından yapılan açıklama şöyle: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek.

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