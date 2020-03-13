Son dakika haberleri... Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist Duygu Karayel, ikna yoluyla teslim oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Siya Munzur' kod adlı terörist Duygu Karayel, ikna yoluyla teslim oldu.
Ayrıntılar geliyor...
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