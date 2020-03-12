Yunanistan'ın Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılara uyguladığı şiddet dünya basınında geniş yer bulmuştu. Konuyla ilgili bir itiraf da Yunan İtica Ajansı çalışanından geldi.

Yunanistan İltica Ajansı çalışanı İrini Zanni, Avrupa'ya geçmek isteyen bazı sığınmacıların tutulduğu Midilli Adası'ndaki Moria kampında şartların "berbat" olduğunu belirterek, bu kişilere daha "insani" davranılması çağrısı yaptı.

Zanni, iki hafta önce gittiği Moria kampındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sığınmacıların Ada'da zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkati çeken Zanni, Moria kampında gördüklerini "inanılmaz" olarak nitelendirdi.

Zanni, "Moria'ya 2017'de gitmiştim ve 2 hafta önce bir kez daha gittim. Şu anda oradaki durum 3 yıl öncesine kıyasla çok kötüleşmiş durumda. Orada tutulan sığınmacıların şartları gerçekten berbat." ifadesini kullandı.

Kampın kapasitesinin sınırlı olduğuna işaret eden Zanni, "Birçok sığınmacı aile, kampın dışındaki ormanda sağlıksız şartlarda yaşıyor." dedi.

Zanni, sığınmacıların durumundan duyduğu endişeyi dile getirerek, "Bu insanları kurtarmak için fırsatımız olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"İNSANİ" MUAMELE TALEBİYLE GREV

Yunan hükümetinin sığınmacılara karşı "politik" bir tutum sergilediğine dikkati çeken Zanni, hem kendi çalışma şartlarının iyileşmesi hem de sığınmacılara daha "insani" muamele talebiyle dünden itibaren greve gittiklerini belirtti.

Zanni, bu nedenle Yunanistan Parlamentosunun önündeki Sintagma Meydanı'nda hükümetin taleplerini dikkate alması çağrısıyla protesto düzenlediklerini sözlerine ekledi.

HİJYENİK DEĞİL HASTALIKLAR YAYILABİLİR

Ülkelerindeki savaş ve iç karışıklıklardan kaçarak Avrupa'ya gitmeye çalışan sığınmacıların ilk durağı olan Midilli Adası'ndaki Moria kampında yaklaşık 25 bin sığınmacı bulunuyor.

Yetkililer, aşırı kalabalık ve hijyenik olmayan koşulların bulunduğu Moria kampında hastalıkların daha hızlı yayılabileceği uyarısı yapmıştı.

Ada'daki Plomari kasabasında bir süpermarkette çalışan 40 yaşındaki bir kadında salı günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmişti.

YUNANİSTAN SIĞINMACILARI ALIKOYUYOR

Midilli Adası'na ayak basan 500 sığınmacı, yaklaşık 1 haftadır limanda bekletiliyor.

1 Mart'tan sonra Ada'ya ulaşan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 500 sığınmacı, yaklaşık bir haftadır Midilli Limanı'nda tutuluyor.

450 sığınmacı kendilerini ana karaya taşıyacak Yunan donanmasına ait ''Rodos'' isimli ulaştırma gemisinde tutulurken, 50 sığınmacı da gemide yer kalmadığı için liman bölgesinde bulunan belediyeye ait otobüslerde sabahlamak zorunda kalıyor.

Yunan hükümeti, 2 Mart'ta sığınmacı krizini önlemek amacıyla iltica başvurularını bir aylığına askıya almıştı. Yetkililer, sığınmacıların akıbeti hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

"TEMEL İNSAN HAKKI ÇİĞNENİYOR"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), söz konusu sığınmacılarla ilgili yaptığı açıklamada, sığınmacıların iltica başvurularını askıya alan Yunan hükümetinin uluslararası ve Avrupa hukukunu ihlal ettiğini vurgulamıştı.

Açıklamada, "Söz konusu kişilerden biri iltica başvurusu hakkı tanınmadan ülkesine gönderildiği takdirde Yunanistan, işkence ve ölüm cezası tehlikesi altında bulunan kişilerin iade edilmemesi gibi temel bir insan hakkını çiğnemiş olacak." değerlendirmesi yapılmıştı.