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'tan korkunç iddia: ları gizli bölmelerde...

, 'deki kalleş saldırının ardından Avrupa kapılarını açmıştı. Kapıların açılmasının ardından sınırına akın eden lar Yunan askerlerinin insanlık dışı muamelesine maruz kaldı. ABD basını konuyla ilgili korkunç bir iddia ortaya attı. 'ta yer alan habere göre, Yunanistan'da sınırı geçmek isteyen sığınmacıların uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yargı sürecinin olmadığı gizli mekanlarda tutulduğu iddia edildi.

  • Güncel
  • 11.03.2020 08:02
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 08:04
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Yunan hükümetinin, Avrupa'ya geçmek isteyen sınırdaki sığınmacıları uluslarası hukuka aykırı bir şekilde iletişim ve yargı sürecinin olmadığı gizli bir lokasyonda tutup Türkiye'ye geri gönderdiği iddia edildi.

'HAYVANLAR GİBİYİZ
New York Times'ta (NYT) yer alan "Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri:'Hayvanlar gibiyiz'" başlıklı araştırma haberde, Yunanistan'da sığınmacıların tutulduğu yargısız merkezlere işaret edildi.

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