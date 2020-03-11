Türkiye'nin kapıları açması üzerine mülteciler Yunan sınırına dayandı. Şu anda kadar 140 binin üzerinde kişi, Avrupa'ya ayak bastı. Yunan hudut birlikleri ise geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı, tazyikli suyun yanı sıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermiler kullandı. Şimdi de sınır hattına siper kazmaya başladı. Sınır tellerinin gerisine yerleştirdiği kum torbalarının ardında sipere yattı. Geçişleri engellemeye çalıştı.
Mültecilerin AB inadı, her geçen gün daha da hız kazandı. Türkiye'nin birçok bölgesinden Edirne'ye gelenler, kapıların açılmasını bekliyor.
İNSAN HAKLARI İHLALİ
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi, Yunanistan'ın insan haklarını ihlal ettiğini açıkladı. "Geri itilen bir aile ve ölen bir sığınmacıyla ilgili AİHM'e yapılan başvuru" kabul edildi. Komşunun ihlal suçunu işleyip işlemediğinin araştırılacağı bildirildi.
KIŞ ORTASINDA AVRUPA HAYALİ
Sınırda göçmen çadırlarında çocuklar, soğuğa rağmen uyumaya çalıştı. Onların bu hali, yürekleri sızlattı.
Mültecilerin AB inadı, her geçen gün daha da hız kazandı. Türkiye'nin birçok bölgesinden Edirne'ye gelenler, kapıların açılmasını bekliyor.
İNSAN HAKLARI İHLALİ
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi, Yunanistan'ın insan haklarını ihlal ettiğini açıkladı. "Geri itilen bir aile ve ölen bir sığınmacıyla ilgili AİHM'e yapılan başvuru" kabul edildi. Komşunun ihlal suçunu işleyip işlemediğinin araştırılacağı bildirildi.
KIŞ ORTASINDA AVRUPA HAYALİ
Sınırda göçmen çadırlarında çocuklar, soğuğa rağmen uyumaya çalıştı. Onların bu hali, yürekleri sızlattı.
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