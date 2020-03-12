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Son dakika: Başkanvekilliğine seçme kararı 'de

Son dakika haberine göre, Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar, 'de yer aldı. Özkaya, Kömürcü'nün emekli olacağı 3 Nisan'da göreve başlayacak.

  • Güncel
  • 13.03.2020 01:23
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 01:23
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AYM Başkanvekilliğine seçme kararı Resmi Gazete'de

Başkanvekilliğine Kadir Özkaya'nın seçilmesine ilişkin karar, 'de yer aldı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci maddesine göre 12 Mart'ta yapılan seçimde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kadir Özkaya seçildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Recep Kömürcü'nün yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalacak başkanvekilliği için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca seçim yapılmıştı. Seçim sonucunda üye Kadir Özkaya Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine getirilmişti.

Özkaya, Kömürcü'nün emekli olacağı 3 Nisan'da göreve başlayacak.

KADİR ÖZKAYA'NIN ÖZGEÇMİŞİ
Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Özkaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulundu.

İdari yargı hakimlik stajının ardından 1993'te Danıştay tetkik hakimliğine atanan Özkaya, 2004 yılı Kasım ayına kadar bu görevini sürdürdü.

Ardından Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanan Kadir Özkaya, bu görevi yürütmekte iken 2011'de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçildi.

Cumhurbaşkanı tarafından 18 Aralık 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirilen Kadir Özkaya, evli ve iki çocuk babası.

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