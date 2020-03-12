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Son dakika: Bakan Gül'den koronavirüs (Kovid-19) açıklaması: Tüm tedbirlerimizi aldık

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs tedbirlerine ilişkin hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz." dedi.

  • Güncel
  • 12.03.2020 22:49
  •  - 
  • Son Güncelleme: 12.03.2020 22:49
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Bakan Gül'den koronavirüs açıklaması
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs tedbirlerine ilişkin hesabından açıklamalarda bulundu.


İşte Bakan Gül'ün açıklamaları;

Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz.

Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.

Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler, 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutuluyor.

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