Son dakika: Bakan Gül'den koronavirüs (Kovid-19) açıklaması: Tüm tedbirlerimizi aldık

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, koronavirüs tedbirlerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
İşte Bakan Gül'ün açıklamaları;
Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz.
Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.
Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler, 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutuluyor.
İşte Bakan Gül'ün açıklamaları;
Koronavirüse karşı Bakanlık olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Acil eylem planımızı sürekli güncelleyip titizlikle uyguluyoruz.
Şu ana kadar ceza infaz kurumlarımızda koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu ve hükümlü bulunmamaktadır.
Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler, 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutuluyor.
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