Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılım gösteren ölümcül koronavirüse ilişkin yurtta ve dünyada son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çin'de ortaya çıkmasının ardından başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok bölgede etkili olan ve 4 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüsü ile ilgili dün gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada bir vatandaşımızda virüse rastlandığı açıklanmıştı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar gözlerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan gelecek açıklamaya dikmişti. Öte yandan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara tarafından vatandaşların aklında yer alan okullar neden tatil edilmedi? Sorusunun cevabı canlı yayında açıklandı. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ: BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA! OKULLAR NEDEN TATİL EDİLMEDİ?

"OKULU KAPATMAK BİR AVANTAJ, AMA..."

Alınan önlemin etkinliğiyle ilgili bir yol haritası belirlediklerini belirten Prof. Dr. Ateş Kara, "Okulları kapatmak bizim için avantaj sağlar ama o çocuklar tatil diye AVM'ye giderse potansiyel bir risk oluşturur. Yani aldığımız önlemlerin etkinliğini de düşünmek lazım" dedi.

İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

CANLI YAYINDA CEVAPLADI

Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara CNN TÜRK canlı yayınında corona virüs ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'de ilk vakanın ortaya çıkmasından sonra okulların neden tatil edilmediği sorusu akıllara geldi. Prof. Dr. Kara, bu sorunun cevabını canlı yayında verdi.

"RİSK OLUŞTURACAKLAR MI?"

CNN TÜRK canlı yayınında Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Ateş Kara sözlerini şöyle sürdürdü: "İki şekilde düşünmek lazım. Kapatılabilirdi ama çocukların eğitiminin devam etmesi de çok önemli. İkinci bir vaka olursa, ya da yurt dışından gelenler fazla, o zaman okul tatili, kalabalık alan gibi konular yeniden gündeme gelir. Eğer bu çocuklar anneanne ve dedelerinin yanına gideceklerse risk oluşturacaklar mı?

"BUGÜNE ÖZGÜ BİR KARAR..."

Prof.Dr. Kara açıklamalarına şöyle devam etti; Ya da biz okulları kapatırsak çocuklar alışveriş merkezlerine mi gidecekler. Verileri biraz daha takip etmemiz, dışarıdaki riski biraz daha takip etmemiz gerekiyor. İtalya'da vakalar rekor seviyede. Yarın da olabilir bir hafta sonra da olabilir. Riskin ne kadar büyüdüğüne bakmamız lazım. Okullar tatil edilmeyecek kararı bugüne özgü bir karar."

"BİR GELİŞME OLURSA PAYLAŞACAĞIZ..."

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merak edilen soruları yanıtladı. Koca, okulların tatil edilmesiyle ilgili alınan bir karar olup olmadığının sorulması üzerine "Okulların tatili konusu bugün gündemimizde olmadı ama önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Salgının seyri de bunu belirler. Bir gelişme olursa sizlerle paylaşırız" cevabını verdi.