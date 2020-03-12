Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.
OPERASYONLAR HIZ KESMEYECEK!
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadeleriyle terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.
OPERASYONLAR HIZ KESMEYECEK!
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadeleriyle terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.
Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/6iRj45rgZu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 12, 2020
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.