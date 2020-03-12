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Son dakika: kuzeyinde teröre bir darbe daha! 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB: kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor.

  • Güncel
  • 12.03.2020 09:00
  •  - 
  • Son Güncelleme: 12.03.2020 09:00
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Irak kuzeyinde teröre bir darbe daha!
yapılan açıklamaya göre kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

OPERASYONLAR HIZ KESMEYECEK!
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor." ifadeleriyle terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.

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