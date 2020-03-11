Pandemi nedir, ne demek? Pandemik hastalık ne anlama gelir? Koronavirüsüyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) pandemi (salgın) olarak nitelendirilebileceğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamanın ardından pandemi hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor. Peki, hangi hastalıklar pandemik olarak bilinir? İşte detaylar

PANDEMİ NEDİR?

Pandemi, dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isimdir. Pandemi durumu virüslerde karşılaşılabilmektedir. Virüsün yayılması ve tutunması pandemik olarak yorumlanmaktadır.

Zaman zaman influenza virüslerinin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yeni bir tipte influenza virüsü ortaya çıkmaktadır. Bu değişiklik hayvan influenza virüsünün genetik yapısında meydana gelebilmekte veya insan ve hayvan influenza virüslerinin her ikisinin genetik kombinasyonu ile ortaya çıkabilmektedir.