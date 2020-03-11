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: 'ın kuzeyine hava harekatı! 4 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

haberi... yapılan açıklamaya göre 'ın kuzeyindeki Hakurk'ta tespit edilen 4 ’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

  • Güncel
  • 11.03.2020 08:59
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  • Son Güncelleme: 11.03.2020 09:11
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Milli Savunma Bakanlığı, kuzeyi Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 4 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.


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